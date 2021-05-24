Определился соперник Новака Джоковича во втором круге турнира в Белграде

Стало известно, с кем сыграет первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге домашнего турнира ATP-250 в Белграде-2. Его соперником станет лаки лузер соревнований немецкий теннисист Матс Мораинг.

В первом круге Мораинг в трёх сетах обыграл белоруса Егора Герасимова со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 5:7. Встреча продлилась 2 часа 59 минут.

Мораинг 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 25. На счету Герасимова — 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.