Определился соперник Новака Джоковича во втором круге турнира в Белграде

Стало известно, с кем сыграет первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге домашнего турнира ATP-250 в Белграде-2. Его соперником станет лаки лузер соревнований немецкий теннисист Матс Мораинг.
В первом круге Мораинг в трёх сетах обыграл белоруса Егора Герасимова со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 5:7. Встреча продлилась 2 часа 59 минут.
Мораинг 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 25. На счету Герасимова — 15 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Призовой фонд вторых соревнований в Белграде составил € 511 тыс. Отметим, что первый турнир в сербской столице, проходивший с 19 по 25 апреля, выиграл итальянец Маттео Берреттини. В финале в трёх сетах он обыграл россиянина Аслана Карацева — 6:1, 3:6, 7:6.
- 24 мая 2021
-
16:11
-
16:02
-
15:25
-
14:54
-
14:15
-
13:15
-
12:56
-
12:23
-
12:13
-
11:09
-
10:18
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
08:49
-
00:51
-
00:37
- 23 мая 2021
-
22:18
-
21:10
-
20:43
-
19:14
-
18:42
-
18:18
-
16:28
-
14:52
-
14:30
-
13:37
-
13:08
-
11:55
-
11:42
-
11:15
-
10:51
-
10:06
-
09:43