Джокович — о втором турнире в Сербии: на этой неделе мы наконец свободны

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как относится к проведению второго турнира ATP-250 в Белграде (Сербия). Отметим, что с финала первых соревнований прошёл ровно месяц.

«Этот турнир стал для нас неожиданностью. Обычно у нас проходит по одному турниру ATP и WTA, а также фьючерсы и челленджеры. Всё из-за сдвига «Ролан Гаррос».

Играть в Сербии — всегда особенное событие для меня, я смогу провести больше времени с семьёй. Хотя очень необычно проводить два домашних турнира, которые стоят так близко друг к другу. Думаю, успех страны в теннисе во многом зависит от количества проводимых турниров в ней.

А ещё на этой неделе мы наконец свободны — это первая неделя, когда ATP разрешила следовать местным медицинским правилам. Это добавляет мне покоя и радости во время подготовки к «Ролан Гаррос»», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».