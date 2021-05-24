Наоми Осака представила именной салат

Японская теннисистка Наоми Осака создала салат для сети ресторанов быстрого питания Sweetgreen. Об этом теннисистка сообщила в своём "инстаграме".

«Вы должны попробовать, я действительно ем это по крайней мере три раза в неделю», — посоветовала подписчикам Наоми.

В любимую миску Осаки входят тёплая киноа, молодой шпинат, кинза, помидоры, чипсы из тортильи, сырая морковь, козий сыр, курица, заправка из халапеньо с лаймом и кинзой, авокадо и острый соус Sweetgreen.

Осака является лицом, а также инвестором компании. Кроме того, она стала первой спортсменкой, сотрудничающей с этой сетью. После победы над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс и выигрыша US Open — 2018 Наоми подписала контракт с Sweetgreen, чтобы стать первым звёздным спонсором сети салатов.