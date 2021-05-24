Виталия Дьяченко проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко неудачно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице Австралии Эллен Перес.
Для победы Перес потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 в пользу австралийки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.
Дьяченко выполнила 1 эйс, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Перес 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
В следующем раунде квалификации Перес сыграет с представительницей Румынии Александрой Дулгеру.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
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