Виталия Дьяченко проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Виталия Дьяченко неудачно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице Австралии Эллен Перес.



Для победы Перес потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 в пользу австралийки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Дьяченко выполнила 1 эйс, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Перес 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем раунде квалификации Перес сыграет с представительницей Румынии Александрой Дулгеру.



Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.