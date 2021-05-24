Даниил Медведев обыграл Фабио Фоньини в первом матче выставочного турнира UTS4

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Италии Фабио Фоньини в первом матче на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).

Матчи UTS4 проходят в особом формате. Они состоят из четырёх партий длиной в восемь минут. Всего на каждую встречу выделяют 45 минут. Если отрыв в четверти составляет более 10 очков — она заканчивается. Если игрок выигрывает первые три четверти — матч заканчивается. При счёте 2:2 играется решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмёт два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.

Для победы Медведеву понадобилось три партии. Встреча завершилась со счётом 20:11, 14:12, 18:12 в пользу Даниила. Продолжительность матча составила 30 минут.

Россиянин попал в группу В вместе с итальянцем Фабио Фоньини, французом Корентеном Муте и американцем Тейлором Фритцем. На данный момент Медведев возглавляет группу.

Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берреттини.