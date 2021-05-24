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Стефанос Циципас — о Чемпионской гонке ATP: моя цель — набрать 7 или 8 тысяч очков

Стефанос Циципас — о Чемпионской гонке ATP: моя цель — набрать 7 или 8 тысяч очков
Лидия Шейко
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Греческий теннисист, победитель турнира в Лионе (Франция) Стефанос Циципас прокомментировал свою победу, а также первую строчку в Чемпионской гонке ATP, которую он занял с 3360 набранными очками.

«Это отличный результат. Мне нравится в Лионе. Неделя была отличной для меня, я хорошо играл в теннис, показал лучшую игру в некоторых матчах. Конечно, я могу поехать на Открытый чемпионат Франции с немного большей уверенностью и сыграть больше матчей.

Это то, за что я борюсь, именно на этом сейчас сосредоточена большая часть моего внимания. Это приоритет, и я стараюсь набрать как можно больше очков в гонке за Турин в этом году. Пока всё идет неплохо. Я хорошо играю в теннис. Я был стабилен, и это помогло мне быть там, где нахожусь сейчас. У меня есть цель — набрать семь или восемь тысяч очков в этом году. Думаю, это хорошая цель, и с такой стабильностью не вижу причин не достичь её», — приводит слова Циципаса ATP.

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