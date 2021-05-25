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Валерия Савиных проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Валерия Савиных проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Валерия Савиных неудачно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице Канады Кэрол Чжао.

Для победы Чжао потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:0 в пользу канадки. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Савиных не выполнила ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Чжао один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем раунде квалификации Чжао сыграет с победительницей встречи между Селеной Яничиевич из Франции и Викторией Кузьмовой из Словакии.

Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.

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