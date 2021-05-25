Варвара Флинк не смогла выйти во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Флинк стартовала с проигрыша в квалификации «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого раунда она проиграла представительнице Италии Мартине Ди Джузеппе.
Для победы Ди Джузеппе потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу итальянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.
Флинк выполнила пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 22 брейк-пойнтов. Её соперница Ди Джузеппе семь раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
В следующем раунде квалификации Ди Джузеппе сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня.
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