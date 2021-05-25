Тренер Рафаэля Надаля назвал имена основных соперников испанца на «Ролан Гаррос»

Франциско Ройг, являющийся тренером испанца Рафаэля Надаля, очертил круг основных соперников подопечного на грядущем «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня.
«Джокович – тот соперник, который может доставить Рафе больше всего проблем на грунте, также очень опасны – Циципас, Зверев и Тим. Однако если Тим восстановит свой темп и уверенность, которые он обычно демонстрирует на грунте, я скажу, что не вижу никакой разницы в силе между ним и Джоковичем.
После победы на US Open результаты Тима немного упали, но я уверен, что он достаточно хорошо сыграет на «Ролан Гаррос» и будет серьёзным соперником. Он – невероятно цельный игрок, который требует максимума от каждого удара. Если вы немного укоротите удар, то розыгрыш будет за ним. Физически он очень силён», — приводит слова Ройга сайт ATP.
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