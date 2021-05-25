Бублик: перед игрой я попросил бутылку розового вина, а в итоге выпил 3 бокала шампанского

Казахстанский теннисист Александр Бублик отличился очередным ярким заявлением. На это раз Бублик рассказал, как готовился к первому матчу на выставочном турнире академии Мауратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
«Перед игрой я попросил у организаторов бутылку розового вина, но в итоге выпил три бокала прекрасного шампанского. Вы сами сказали, что я могу делать всё, что захочу. И я наконец-то это делаю», — сказал Бублик в интервью медиа-службе турнира.
Отметим, что казахстанец проиграл оба матча первого дня UTS4. В первом он со счётом 5:15, 13:15, 11:17 уступил представителю Чили Кристьяну Гарину. Во второй встрече Бублик не справился с аргентинцем Диего Шварцманом. Счёт матча – 15:14, 20:10, 18:13 в пользу 10-й ракетки мира.
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