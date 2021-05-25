Стив Дарси: мне не нравится смотреть матчи Новака Джоковича

Бельгийский теннисист Стив Дарси рассказал, как относится к стилю игры первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Дарси завершил профессиональную карьеру в прошлом году.
«Мне нравятся Ришар Гаске, Ник Кирьос, Бенуа Пэр. Пэр вообще совершает сумасшедшие удары иногда. Мне нравится, когда неизвестно, что произойдёт в следующий момент. Если посмотришь на Джоковича, то почти всегда заранее предугадаешь, куда и как он сыграет.
Меня восхищает то, что он делает и на каком уровне. Он потрясающий игрок, очень сильный, но… Мне не нравится смотреть его матчи. Мне импонируют сумасшедшие ребята. А ещё мне не нравится в современном теннисе то, что ничего не можешь крикнуть вслух, ничего не можешь сказать сопернику, своей команде, судье. Игроков постоянно за всё штрафуют и выносят предупреждения и наказания», — приводит слова Дарси «Рейтинг Букмекеров».
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