Стив Дарси: мне не нравится смотреть матчи Новака Джоковича

Бельгийский теннисист Стив Дарси рассказал, как относится к стилю игры первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Дарси завершил профессиональную карьеру в прошлом году.

«Мне нравятся Ришар Гаске, Ник Кирьос, Бенуа Пэр. Пэр вообще совершает сумасшедшие удары иногда. Мне нравится, когда неизвестно, что произойдёт в следующий момент. Если посмотришь на Джоковича, то почти всегда заранее предугадаешь, куда и как он сыграет.

Меня восхищает то, что он делает и на каком уровне. Он потрясающий игрок, очень сильный, но… Мне не нравится смотреть его матчи. Мне импонируют сумасшедшие ребята. А ещё мне не нравится в современном теннисе то, что ничего не можешь крикнуть вслух, ничего не можешь сказать сопернику, своей команде, судье. Игроков постоянно за всё штрафуют и выносят предупреждения и наказания», — приводит слова Дарси «Рейтинг Букмекеров».