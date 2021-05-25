Донской вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос», взяв 1-й сет у Жанвье под ноль

Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос — 2021». В стартовом матче отборочных соревнований он оказался сильнее представителя Франции Максима Жанвье. Для победы Евгению потребовалось два сета. Счёт матча — 6:0, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час и 2 минуты. Донской ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Жанвье, занимающий 225-е место в рейтинге ATP, не подал ни одного эйса, 2 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 3 взять подачу соперника.
За выход в финал квалификационного турнира Донской поспорит с победителем матча Марко Трунгеллити (Аргентина) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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