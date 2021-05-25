Полина Кудерметова: мечтаю сыграть в микст с Федерером

Российская теннисистка Полина Кудерметова сообщила, как начиналась её карьера, а также рассказала о мечте в теннисе.
«Я пришла в теннис по стопам своей сестры (Вероники Кудерметовой. — Прим. «Чемпионата). Проводила много времени на её тренировках, было очень интересно наблюдать за всем процессом. Альтернатив не было, потому что мне очень нравился теннис. Но в школе я занималась ещё танцами, просто для себя.
Сейчас меня тренирует папа. Я занимаюсь в Москве, в ЦСКА, иногда приезжаю тренироваться в Казань. Очень горжусь своей сестрой, радуюсь её победам. К сожалению, нам редко удаётся встретиться вживую, мы общаемся по FaceTime и WhatsApp. Её победы меня мотивируют. Уже хочется играть на турнирах вместе с ней.
Подготовка к юношескому «Ролан Гаррос»? Она началась после того, как я вернулась из Турции, где выступала на турнирах. Готовимся. Знаете, это очень специфический момент, потому что это мой последний год в юниорах и очень хочется показать свой лучший теннис. Мечта в теннисе? Всегда мечтала сыграть микст с Федерером (смеётся), потому что он мой кумир. Если говорить в целом, то, конечно, очень хочется играть на топовом уровне, выигрывать много турниров. И слышать, как звучит гимн твоей страны после побед, ведь это незабываемые ощущения», — приводит слова Кудерметовой ФТР.
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