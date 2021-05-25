Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: никогда не слежу за рейтингом — я просто нацелен на победу в каждом матче

Даниил Медведев: никогда не слежу за рейтингом — я просто нацелен на победу в каждом матче
Даниил Сальников
Комментарии

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, следит ли он за своим передвижением в рейтингах.

«Никогда не слежу за рейтингом. Конечно, лучше быть №2, чем №200, но, в конце концов, это всего лишь следствие вашего уровня и количества одержанных побед. Я просто нацелен на победу в каждом матче», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.

Даниил также рассказал, почему решился принять участие в выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4), а также объяснил причину присутствия в своей команде обладателя Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России Игоря Андреева.

Новость по теме
Даниил Медведев объяснил, зачем согласился сыграть на турнире UTS4
Новость по теме
Медведев назвал причину присутствия в своей команде Игоря Андреева
«Про «выиграть хотя бы матч» — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос» «Про «выиграть хотя бы матч» — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021