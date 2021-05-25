Медведев проиграл американцу Фритцу в третьем матче турнира UTS4 и не вышел из группы

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю США Тейлору Фритцу в третьем матче на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
Встреча продолжалась четыре партии и завершилась со счётом 14:19, 15:14, 14:13, 19:9 в пользу американца. Продолжительность матча составила 50 минут.
Россиянин попал в группу В вместе с итальянцем Фабио Фоньини, французом Корентеном Муте и Фритцем. Муте и Фритц вышли в полуфинал турнира, Даниил покинул соревнования.
Матчи UTS4 проходят в особом формате. Они состоят из четырёх партий длиной в восемь минут. Всего на каждую встречу выделяют 45 минут. Если отрыв в четверти составляет более 10 очков — она заканчивается. Если игрок выигрывает первые три четверти — матч заканчивается. При счёте 2:2 играется решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмёт два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи.
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