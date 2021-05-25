Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос — 2021». В стартовом матче отборочного турнира она обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки. Для победы Анастасии потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 0:6, 1:6.



Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. Гадеки, занимающая 518-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 12 взять подачу соперницы.



За выход в финал квалификационного турнира Анастасия поспорит с победительницей матча Кристи Ан (США) — Коко Вандевей (США).



Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.