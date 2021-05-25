Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос — 2021». В стартовом матче отборочного турнира она обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки. Для победы Анастасии потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 0:6, 1:6.
Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. Гадеки, занимающая 518-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 1 шанс из 12 взять подачу соперницы.
За выход в финал квалификационного турнира Анастасия поспорит с победительницей матча Кристи Ан (США) — Коко Вандевей (США).
Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
- 25 мая 2021
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:26
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:16
-
17:06
-
16:53
-
15:47
-
15:04
-
14:47
-
14:11
-
13:20
-
13:07
-
11:28
-
10:26
-
10:04
-
01:12
-
00:42
- 24 мая 2021
-
23:51
-
22:55
-
22:29
-
22:13
-
21:41
-
21:06
-
20:12
-
19:50
-
19:25
-
18:39
-
17:59
-
17:02
-
16:40