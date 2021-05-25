Вихлянцева уступила Томовой на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос — 2021». В стартовом матче отборочного турнира она уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой. Для победы Томовой потребовалось два сета. Счёт поединка — 6:3, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 28 минут. Вихлянцева ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Томова, занимающая 108-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 5 шансов из 13 взять подачу соперницы.
За выход в финал квалификационных соревнований болгарка поспорит с победительницей матча Куруми Нара (Япония) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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