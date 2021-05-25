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Виландер — о внедрении электронной системы судейства: мы превращаем теннис в киберспорт

Виландер — о внедрении электронной системы судейства: мы превращаем теннис в киберспорт
Виталий Весёлый
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о внедрении электронной системы судейства, заменяющей работу линейных судей.

«Мне нравятся линейные и нравилась система, когда у игроков было по три челленджа. Время от времени происходит столько невероятных розыгрышей между лучшими теннисистами мира. Зверев и Берреттини в Мадриде — некоторые их розыгрыши были настоящим сумасшествием.

Игроку приходилось выбирать, и в этом заключалась какая-то интрига. Так ли важен этот розыгрыш, чтобы брать челлендж? Я полагал, что это интересный поворот событий. Это заставляло теннисиста больше задумываться над происходящим.

В футболе присутствует интрига, потому что люди не идеальны, жизнь не идеальна и футбол не идеален. Думаю, мы попросту превращаем теннис в киберспорт. Но мы не киберспорт, мы спорт, где ездят и общаются с людьми», — приводит слова Виландера Reuters.

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Теги Теннис ATP •••

Источник: Reuters

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