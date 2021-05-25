Медведев рассказал об отношении к сокращению призовых из-за пандемии коронавируса

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о сокращении призовых фондов для игроков различными турнирами ввиду пандемии коронавируса.

«Конечно, это не идеально, но вы знаете, что люди сейчас, в это непростое время, теряют свою жизнь, свою работу, поэтому я не могу жаловаться. Мне повезло, что у меня есть другие источники дохода, а не только призовые, так что со мной всё будет в порядке. Уверен, что, когда зрители вернутся на стадионы, призовые снова увеличатся», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.



25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема» (US Open 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года). Тренером россиянина является французский специалист Жиль Сервара.