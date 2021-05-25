Элина Свитолина рассказала о целях, которые она ставит в повседневной жизни

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей мотивации в повседневной жизни.



«Моя жизненная мотивация — это мои цели. Я стараюсь их ставить на день (например, сжечь 2500 ккал, ну или хотя бы 1600 ккал), на неделю (почитать книгу или выиграть турнир. Или и то и другое, — если в идеале). Ну и, наконец, цели на целый год — рейтинг, прохождение какого-либо курса питания и практика моего французского (языка)», — написала Свитолина на своей странице в «Инстаграме».



Ранее Свитолина разместила в их совместном с французским теннисистом Гаэлем Монфисом «инстаграме» ролик, на котором демонстрируется, как швейцарец Роджер Федерер угодил мячом прямо между ног Гаэлю.



Видео позже прокомментировал тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу.