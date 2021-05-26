Тренер Новака Джоковича назвал его единственный недостаток

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира, серба Новака Джоковича поделился мнением, что отличает его подопечного от всех остальных.

«Нам потребуется часа три, чтобы говорить об этом. А вообще я считаю, что наш балканский менталитет особенный, другой. Мы находчивы и хороши во многом. Вот почему Запад нас боится. Что касается Новака, то он гений, перфекционист. Не могу сказать, что с ним всегда легко, но работать с ним — большой вызов и честь для меня.

Новак хочет становиться лучше и лучше. Он не желает останавливаться. У него можно многому научиться и с ним никогда не бывает скучно», — приводит слова Иванишевича Nova.rs.

Иванишевич также рассказал о недостатке Джоковича.

«Есть одна вещь, которую Новаку следовало бы исправить, — он совершенно не дружит со временем. Сложно вспомнить, когда бы он не опаздывал. И ведь он знает об этом, но всё повторяется. Однако мы привыкли», — сказал Иванишевич.