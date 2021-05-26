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Тренер Новака Джоковича назвал его единственный недостаток

Тренер Новака Джоковича назвал его единственный недостаток
Виталий Весёлый
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Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира, серба Новака Джоковича поделился мнением, что отличает его подопечного от всех остальных.

«Нам потребуется часа три, чтобы говорить об этом. А вообще я считаю, что наш балканский менталитет особенный, другой. Мы находчивы и хороши во многом. Вот почему Запад нас боится. Что касается Новака, то он гений, перфекционист. Не могу сказать, что с ним всегда легко, но работать с ним — большой вызов и честь для меня.

Новак хочет становиться лучше и лучше. Он не желает останавливаться. У него можно многому научиться и с ним никогда не бывает скучно», — приводит слова Иванишевича Nova.rs.

Иванишевич также рассказал о недостатке Джоковича.

«Есть одна вещь, которую Новаку следовало бы исправить, — он совершенно не дружит со временем. Сложно вспомнить, когда бы он не опаздывал. И ведь он знает об этом, но всё повторяется. Однако мы привыкли», — сказал Иванишевич.

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