Бьянка Андрееску снялась с турнира в Страсбурге

Седьмая ракетка мира, канадка Бьянка Андрееску снялась с турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Об этом сообщается на странице WTA Insider в «Твиттере». Вчера, 25 мая, Бьянка одержала победу в матче второго круга соревнований с представительницей Бельгии Мариной Заневской.

«Я очень довольна победой. Однако мне придётся сняться со следующего матча, потому что почувствовала небольшую травму живота, которую не хочется усугублять перед «Ролан Гаррос». Не хочу рисковать. Хотя ничего серьёзного, просто небольшой дискомфорт.



Очень обидно, что приходится покидать турнир. Теннис, который я показывала в двух матчах, был очень, очень хорошим. У меня получалось буквально всё», — сказала Бьянка.



В четвертьфинале турнира в Страсбурге Андрееску должна была встретиться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай).