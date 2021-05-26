Новак Джокович — о Федерико Кории: походкой он напоминает своего старшего брата

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Белграде с немцем Матсом Мораингом со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

«Я дважды вёл с брейком во втором сете, так что мог закончить матч раньше. Однако стоит отдать сопернику должное за борьбу и хорошую игру. Он действовал очень смело. Мораинг не давал мне набрать ритм. В таких матчах сложно иметь чёткую тактику. Соперник просто идёт ва-банк», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Новак поспорит с аргентинцем Федерико Корией, младшим братом теннисиста Гильермо Кории.

«Походкой он мне напоминает своего старшего брата. Он боец, как его брат. Федерико не сдаётся ни в одном розыгрыше. У него есть бойцовский дух. Наверное, брат даст ему хороший совет. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет отличный грунтовый поединок для меня», — сказал Джокович.