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Теннисистам не разрешат снимать дома на время Уимблдона. У топ-игроков будут лучшие номера

Теннисистам не разрешат снимать дома на время Уимблдона. У топ-игроков будут лучшие номера
Антон Шебика
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Организаторы Уимблдона сообщили, что все теннисисты на время турнира будет проживать в «пузыре» в отеле. Игрокам не разрешат снимать частные дома в Вестминстере, как было раньше, сообщает Daily Express. При этом игроки, попавшие в посев в одиночном разряде, получат большие номера с хорошим видом. Большинство теннисистов будут проживать в обычных комнатах. Детям ведущих игроков также разрешат проживать в отеле.

Ранее стало известно, что трибуны во время турнира будут заполняться на 25 %. В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса.

Третий турнир «Большого шлема» 2021 года пройдёт с 28 июня по 11 июля. Действующими победителями Уимблона являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.

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