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Вера Звонарёва вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Вера Звонарёва вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований оба обыграла представительницу Грузии Мариам Болквадзе со счётом в двух сетах 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут.

Вера не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в основную сетку второго турнира «Большого шлема» 2021 года Звонарёва поспорит с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Анна Шмидлова (Словакия).

Поединки основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 30 мая. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом в двух сетах 6:4, 6:1.

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