Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джейми Маррей — организаторам «Ролан Гаррос»: ваш отель для игроков — настоящий туалет

Джейми Маррей — организаторам «Ролан Гаррос»: ваш отель для игроков — настоящий туалет
Антон Шебика
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.

«Помимо того, что Федерация тенниса Франции дважды переносила турнир в угоду собственным интересам, она продолжает наплевательски относиться к участникам, сократив призовой фонд в парном разряде на 23 %. Спасибо за активную поддержку всех игроков тура.

P. S. Ваш официальный отель для игроков парного разряда – настоящий туалет. P. P. S. Спасибо, что разрешили привезти одного члена команды для поддержки», — написал Маррей в своём «твиттере».

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют 30 мая. Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис являются действующими чемпионами турнира в парном разряде. В финальном матче они одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом в двух сетах 6:3, 7:5.

«Про «выиграть хотя бы матч» — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос» «Про «выиграть хотя бы матч» — это шутка!» Медведев назвал реальные цели на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021