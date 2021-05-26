Джейми Маррей — организаторам «Ролан Гаррос»: ваш отель для игроков — настоящий туалет

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.

«Помимо того, что Федерация тенниса Франции дважды переносила турнир в угоду собственным интересам, она продолжает наплевательски относиться к участникам, сократив призовой фонд в парном разряде на 23 %. Спасибо за активную поддержку всех игроков тура.

P. S. Ваш официальный отель для игроков парного разряда – настоящий туалет. P. P. S. Спасибо, что разрешили привезти одного члена команды для поддержки», — написал Маррей в своём «твиттере».

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют 30 мая. Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис являются действующими чемпионами турнира в парном разряде. В финальном матче они одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом со счётом в двух сетах 6:3, 7:5.