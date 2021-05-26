Роман Сафиуллин победил во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде отборочных соревнований он обыграл представителя Великобритании Лиама Броэди со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Роман дважды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в основную сетку второго турнира «Большого шлема» 2021 года Сафиуллин поспорит со словаком Йозефом Коваликом.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
Новость по темеВера Звонарёва вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
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