Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Клару Бюрель, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Каролин Гарсия (Франция).

Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.