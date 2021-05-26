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Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Антон Шебика
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Клару Бюрель, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Каролин Гарсия (Франция).

Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.

Страсбург. 2-й круг
26 мая 2021, среда. 14:25 МСК
Клара Бюрель
146
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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