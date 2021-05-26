Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Клару Бюрель, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Каролин Гарсия (Франция).
Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.
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