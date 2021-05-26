Андрей Кузнецов проиграл украинцу Илье Марченко в квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде он проиграл украинцу Илье Марченко со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Кузнецов 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Марченко 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в основную сетку второго турнира «Большого шлема» 2021 года Илья поспорит с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Матчи основной сетки начнутся 30 мая.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.