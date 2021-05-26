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Кепфер: в последнее время Джокович больше побеждал на ТБШ, но это не значит, что он лучший

Кепфер: в последнее время Джокович больше побеждал на ТБШ, но это не значит, что он лучший
Виталий Весёлый
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Немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением о величайших теннисистах в истории. По мнению немца, ими являются представитель Швейцарии Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, которые находятся на одном уровне.

«На самом деле трудно на этот вопрос ответить однозначно. Я бы поставил Джоковича, Федерера и Надаля на один уровень. Каждый из них показывает потрясающий теннис. В последнее время Джокович больше всех побеждал на турнирах «Большого шлема», но это не значит, что он самый лучший теннисист», — приводит слова Кепфера Spox.

33-летний Новак Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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