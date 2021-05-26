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Кепфер: после каждого проигранного очка Надаль выглядит так, будто победил только что он

Кепфер: после каждого проигранного очка Надаль выглядит так, будто победил только что он
Виталий Весёлый
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Немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, отметив его психологическую устойчивость.

«Рафаэль Надаль почти никогда не проявляет негативных эмоций на корте: после каждого проигранного очка он выглядит так, будто победил только что он. Именно этого я и хочу достичь. Я люблю наблюдать за ним, потому что он настоящий боец. Надаль никогда не сдаётся, он очень силён морально.

Рафаэль всегда готов к турнирам «Большого шлема». На них он может собраться в нужную минуту и показывать свой уровень. Я бы сказал, что он выходит на тренировки будто на официальные матчи. А вообще, когда Надаль сидит рядом в раздевалке, возникает какое-то странное чувство. Он, Джокович и Федерер находятся на другом уровне, чем все остальные игроки. Это не может не восхищать», — приводит слова Кепфера Spox.

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