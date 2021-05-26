Кепфер: после каждого проигранного очка Надаль выглядит так, будто победил только что он

Немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, отметив его психологическую устойчивость.

«Рафаэль Надаль почти никогда не проявляет негативных эмоций на корте: после каждого проигранного очка он выглядит так, будто победил только что он. Именно этого я и хочу достичь. Я люблю наблюдать за ним, потому что он настоящий боец. Надаль никогда не сдаётся, он очень силён морально.



Рафаэль всегда готов к турнирам «Большого шлема». На них он может собраться в нужную минуту и показывать свой уровень. Я бы сказал, что он выходит на тренировки будто на официальные матчи. А вообще, когда Надаль сидит рядом в раздевалке, возникает какое-то странное чувство. Он, Джокович и Федерер находятся на другом уровне, чем все остальные игроки. Это не может не восхищать», — приводит слова Кепфера Spox.