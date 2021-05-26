Рафаэль Надаль показал свою тренировку на корте. Видео
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новую видеозапись, показав свою тренировку на корте.
Рафаэль Надаль показал свою тренировку на корте
Надаль разместил в «сториз» также фото, отметив, что тренировка является последней перед стартом Открытого чемпионата Франции, который состоится с 30 мая по 13 июня.
Фото: https://www.instagram.com/rafaelnadal/
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
Ранее немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением о Надале, акцентировав внимание на его психологической устойчивости и умении собраться в решающий момент.
Новость по темеКепфер: после каждого проигранного очка Надаль выглядит так, будто победил только что он
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