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Донской не сумел выйти в финал квалификации «Ролан Гаррос», уступив 236-й ракетке мира

Донской не сумел выйти в финал квалификации «Ролан Гаррос», уступив 236-й ракетке мира
Виталий Весёлый
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Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти в финал квалификации «Ролан Гаррос — 2021». В матче второго раунда отборочных соревнований он уступил представителю Аргентины Марко Трунгеллити. Для победы Трунгеллити потребовалось три сета. Счёт матча — 7:6 (10:8), 2:6, 3:6 в пользу Марко.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 35 минут. Донской 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Трунгеллити, занимающий 236-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 6 шансов из 17 взять подачу соперника.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции Марко поспорит с Маккензи Макдональдом (США).

Квалификация «Ролан Гаррос» продлится до 28 мая. Турнир пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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