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Гасанова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Завацкой

Гасанова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», где сыграет с украинкой Завацкой
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос — 2021». Во втором круге отборочного турнира она обыграла представительницу США Коко Вандевей. Для победы Анастасии потребовалось три сета. Счёт матча — 6:2, 5:7, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Вандевей, занимающая 223-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и использовала 4 шанса из 7 взять подачу соперницы.

За выход в основную сетку турнира Анастасия поспорит с украинской теннисисткой Катариной Завацкой, обыгравшей Кристину Кучову из Словакии.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

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