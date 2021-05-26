Кепфер: много юных ребят ставят всё на теннис, но остаются ни с чем, если не получается

Немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением о рисках детей, начинающих заниматься теннисом, не найти себе применение в случае раннего ухода из спорта.

«Определённо существуют большие риски. Как раз они и стали одной из причин, по которой я решил поступить в университет, чтобы получить степень бакалавра. Таким образом я хоть как-то себя обезопасил.

Большинство из юных ребят проходят домашнее обучение до 15 или 16 лет и ставят всё на теннис. Но если дело не клеится, у них просто ничего не остаётся после окончания карьеры. Единственный вариант в таких случаях — стать тренером. Многие так и поступают, а я этого не хотел. Теннис для меня всегда был в первую очередь хобби. Да, я всегда мечтал стать профессионалом, но это казалось таким нереальным», — приводит слова Кепфера Spox.