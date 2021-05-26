Кепфер: много юных ребят ставят всё на теннис, но остаются ни с чем, если не получается

Немецкий теннисист Доминик Кепфер поделился мнением о рисках детей, начинающих заниматься теннисом, не найти себе применение в случае раннего ухода из спорта.
«Определённо существуют большие риски. Как раз они и стали одной из причин, по которой я решил поступить в университет, чтобы получить степень бакалавра. Таким образом я хоть как-то себя обезопасил.
Большинство из юных ребят проходят домашнее обучение до 15 или 16 лет и ставят всё на теннис. Но если дело не клеится, у них просто ничего не остаётся после окончания карьеры. Единственный вариант в таких случаях — стать тренером. Многие так и поступают, а я этого не хотел. Теннис для меня всегда был в первую очередь хобби. Да, я всегда мечтал стать профессионалом, но это казалось таким нереальным», — приводит слова Кепфера Spox.
- 27 мая 2021
-
00:20
- 26 мая 2021
-
23:42
-
23:15
-
22:46
-
22:17
-
21:03
-
20:14
-
19:29
-
18:28
-
18:05
-
15:56
-
15:35
-
15:30
-
14:13
-
13:03
-
12:10
-
11:15
-
10:16
-
09:14
-
00:47
-
00:21
-
00:11
- 25 мая 2021
-
22:11
-
21:01
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:26
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:16
-
17:06