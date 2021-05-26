Диего Шварцман появился на обложке популярного журнала о моде
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Десятая ракетка мира аргентинец Диего Шварцман снялся для популярного ежемесячного журнала о мужской моде и стиле GQ. Диего появился на обложке мексиканкой версии издания. Соответствующее фото было размещено на странице GQ Мексика в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице GQ Мексика в «Инстаграме».
Напомним, на турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Диего во втором круге в двух сетах уступил 34-летнему французскому теннисисту Ришару Гаске. В финальном матче соревнований сыграли представитель Великобритании Кэмерон Норри и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Со счётом 6:3, 6:3 победу праздновал Стефанос.
28-летний Шварцман — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.
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