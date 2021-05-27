Стефанос Циципас признался, что хотел бы обрести мировой успех в чём-то вне тенниса

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что хотел бы добиться успеха вне тенниса.

«Теннис не так сильно популярен в мире. Я был в таких местах, где никто понятия не имел, что это за игра и кто такие Федерер, Надаль и Джокович. Это действительно так. Именно поэтому я и хочу реализоваться в чём-то ещё, что затрагивало бы более широкую аудиторию. Моя мечта в каком-то смысле – завоевать весь мир», — приводит слова Циципаса We love tennis.

22-летний Стефанос Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В настоящее время является пятой ракеткой мира.



После победы в финале турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) Стефанос рассказал, что посвятил свой успех 11-летней болельщице из Японии, которая три года назад потеряла маму.