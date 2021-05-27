Наоми Осака отказалась от общения с журналистами на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила, что не будет общаться с журналистами во время «Ролан Гаррос».
«Надеюсь, у вас всё хорошо, пишу этот пост, чтобы сказать, что не собираюсь участвовать в пресс-конференциях и общаться с журналистами на «Ролан Гаррос». Часто ощущаю, что люди не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Это утверждение кажется особенно верным, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас нередко сажают и задают вопросы, которые уже задавали миллион раз, или вопросы, которые сеют в нас сомнения, я не собираюсь тратить время на людей, которые сомневаются во мне. Смотрела много видео, на которых спортсмены сокрушаются в комнате для пресс-конференций после поражений, и я знаю, что вы тоже. По-моему, это всё равно что бить лежачего, и я не понимаю причину, которая кроется за этим. Мой отказ от общения с журналистами не направлен против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, так что с большинством из них у меня хорошие, дружеские отношения. Но если организации считают, что могут говорить «Общайся с прессой, иначе будешь оштрафован», и продолжить игнорировать ментальное здоровье спортсменов, главных действующих лиц их мероприятий, то я только посмеюсь. В любом случае надеюсь, что значительная часть суммы, на которую меня оштрафуют, пойдёт благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем», — написала Наоми в «Инстаграме».
За неявку на пресс-конференцию на теннисиста налагается штраф до $ 20 тыс. Например, серб Новак Джокович получил штраф в размере $ 7500 за отказ от общения с прессой после дисквалификации на Открытом чемпионате США.
- 27 мая 2021
-
10:53
-
10:25
-
00:58
-
00:20
- 26 мая 2021
-
23:42
-
23:15
-
22:46
-
22:17
-
21:03
-
20:14
-
19:29
-
18:28
-
18:05
-
15:56
-
15:35
-
15:30
-
14:13
-
13:03
-
12:10
-
11:15
-
10:16
-
09:14
-
00:47
-
00:21
-
00:11
- 25 мая 2021
-
22:11
-
21:01
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:26
-
17:50
-
17:45