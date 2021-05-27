Наоми Осака отказалась от общения с журналистами на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила, что не будет общаться с журналистами во время «Ролан Гаррос».

«Надеюсь, у вас всё хорошо, пишу этот пост, чтобы сказать, что не собираюсь участвовать в пресс-конференциях и общаться с журналистами на «Ролан Гаррос». Часто ощущаю, что люди не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Это утверждение кажется особенно верным, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас нередко сажают и задают вопросы, которые уже задавали миллион раз, или вопросы, которые сеют в нас сомнения, я не собираюсь тратить время на людей, которые сомневаются во мне. Смотрела много видео, на которых спортсмены сокрушаются в комнате для пресс-конференций после поражений, и я знаю, что вы тоже. По-моему, это всё равно что бить лежачего, и я не понимаю причину, которая кроется за этим. Мой отказ от общения с журналистами не направлен против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, так что с большинством из них у меня хорошие, дружеские отношения. Но если организации считают, что могут говорить «Общайся с прессой, иначе будешь оштрафован», и продолжить игнорировать ментальное здоровье спортсменов, главных действующих лиц их мероприятий, то я только посмеюсь. В любом случае надеюсь, что значительная часть суммы, на которую меня оштрафуют, пойдёт благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем», — написала Наоми в «Инстаграме».

За неявку на пресс-конференцию на теннисиста налагается штраф до $ 20 тыс. Например, серб Новак Джокович получил штраф в размере $ 7500 за отказ от общения с прессой после дисквалификации на Открытом чемпионате США.