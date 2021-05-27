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Беккер — о Джоковиче: отдаст свою последнюю рубашку, если она тебе понадобится

Беккер — о Джоковиче: отдаст свою последнюю рубашку, если она тебе понадобится
Лидия Шейко
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал о двух личностях Новака Джоковича.

«Я всегда называл его schatzi (нем.), что означает «милый». Когда люди входили в лифт и он начинал говорить по-немецки, все были удивлены. У него две личности. На корте есть один — похожий на машину, предприимчивый соперник, который хочет выиграть, несмотря ни на что. А потом появляется Новак, покинувший корт, очень милый, который любит свою семью, любит заниматься благотворительностью, любит свою страну, и он отдаст свою последнюю рубашку, если она тебе понадобится. Эти две стороны иногда борются друг с другом на корте, и, я думаю, именно поэтому люди иногда не понимают или критикуют его, потому что они видят яростного соперника. Но всё это исходит от него из добрых побуждений», — приводит слова Беккера BBC.

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