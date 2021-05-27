Бывший тренер Джоковича рассказал, каким тот был в подростковом возрасте

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич, который тренировал серба Новака Джоковича в его подростковом возрасте, вспомнил, как Новак появился в его академии в Мюнхене (Германия).

«Он пришёл со своим дядей очень рано, они перепрыгнули через забор и ждали меня. Он никогда ничего не забывал. Ни полотенец, ни ракетки, ни мячей — он всегда был там по крайней мере за 20 минут до тренировки и делал свои упражнения, разминался перед началом игры.



Чем больше я с ним разговаривал, тем сильнее у меня возникало ощущение, что этот парень невероятно сосредоточен на том, что он делает. Даже когда мы играли в футбол, и в этом он тоже был очень хорош, он был везде, где находился мяч. Я заметил ещё в первые годы, что у него спортивный IQ был очень, очень высоким. Обучаемость Новака была невероятной», — приводит слова Пилича BBC.