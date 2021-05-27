Бывший тренер Джоковича рассказал, каким тот был в подростковом возрасте

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич, который тренировал серба Новака Джоковича в его подростковом возрасте, вспомнил, как Новак появился в его академии в Мюнхене (Германия).
«Он пришёл со своим дядей очень рано, они перепрыгнули через забор и ждали меня. Он никогда ничего не забывал. Ни полотенец, ни ракетки, ни мячей — он всегда был там по крайней мере за 20 минут до тренировки и делал свои упражнения, разминался перед началом игры.
Чем больше я с ним разговаривал, тем сильнее у меня возникало ощущение, что этот парень невероятно сосредоточен на том, что он делает. Даже когда мы играли в футбол, и в этом он тоже был очень хорош, он был везде, где находился мяч. Я заметил ещё в первые годы, что у него спортивный IQ был очень, очень высоким. Обучаемость Новака была невероятной», — приводит слова Пилича BBC.
- 27 мая 2021
-
12:32
-
12:27
-
11:37
-
11:16
-
10:53
-
10:25
-
00:58
-
00:20
- 26 мая 2021
-
23:42
-
23:15
-
22:46
-
22:17
-
21:03
-
20:14
-
19:29
-
18:28
-
18:05
-
15:56
-
15:35
-
15:30
-
14:13
-
13:03
-
12:10
-
11:15
-
10:16
-
09:14
-
00:47
-
00:21
-
00:11
- 25 мая 2021
-
22:11
-
21:01
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:50