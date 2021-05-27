Барбара Шетт рассказала о залоге успеха Аслана Карацева

Австрийская теннисистка и телекомментатор Барбара Шетт поделилась мыслями о стремительном взлёте россиянина Аслана Карацева.

«Иногда некоторые игроки развиваются очень быстро, и я думаю, что это хорошо, так как никто не хочет оставаться на уровне челленджера в течение длительного времени. Но Аслан не так уж молод, так что для него это случилось поздно, и это странно. Вы наблюдаете подобное с молодыми игроками, когда они совершенствуются и совершают большие прыжки, но не с таким «старым» игроком в 27 лет. Думаю, всё сводится к зрелости и он явно что-то изменил в своём мышлении. Не считаю, что изменения были обязательно в его игре, скорее просто в том, как он подходит к ней. Думаю, всё началось ещё до Открытого чемпионата Австралии на Кубке ATP, когда он был в этой команде, он обрёл такую уверенность, он чувствовал себя комфортно и всё время тренировался с этими ребятами, а потом вдруг стал игроком другого уровня.

Хорошо, что он не сдался, и это редкость, когда игроки развиваются или добиваются такого успеха так поздно в своей карьере, когда у них его не было раньше. Это феноменально, и он всё ещё играет на хорошем уровне даже на грунте. Мне было интересно, как он играет на нём. Посмотрим, сможет ли он добиться чего-либо на «Ролан Гаррос». Будет интересно посмотреть», — приводит слова Шетт Tennis Head.