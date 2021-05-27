Хачанов потренировался с Надалем на центральном корте «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов потренировался с испанцем Рафаэлем Надалем на центральном корте «Ролан Гаррос».
«Посмотрите, кто вернулся! 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль тренируется на корте Шатрие в первый раз с Кареном Хачановым», — написали в официальном «твиттере» «Ролан Гаррос».
Кусочек тренировки можно посмотреть в "твиттере" «Roland-Garros».
Корт Филиппа Шатрие был открыт в 1928 году как основная арена теннисного комплекса «Ролан Гаррос». В этом году турнир стартует 30 мая. Финал пройдёт 13 июня. Предыдущим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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