Роман Сафиуллин впервые в карьере сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Этого достижения в своей карьере он добился впервые. В финальном раунде он обыграл представителя Словакии Йозефа Ковалика.
Для победы Сафиуллину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.
Сафиуллин выполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник Ковалик 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.
«Ролан Гаррос» стартует 30 мая. Финал пройдёт 13 июня. Предыдущим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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