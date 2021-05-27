Джокович разгромил Корию и вышел в полуфинал домашнего турнира в Белграде

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Белграде (Сербия). В четвертьфинальном матче он разгромил представителя Аргентины Федерико Корию.



Для победы Джоковичу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 57 минут.



Джокович выполнил три эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Кория ни разу не подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.



За выход в финал турнира Джокович поспорит с победителем встречи между Андреем Мартином из Словакии и сербом Душаном Лайовичем.



Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000. Финал пройдёт 29 мая.

Новость по теме Бывший тренер Джоковича рассказал, каким тот был в подростковом возрасте