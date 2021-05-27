Джокович разгромил Корию и вышел в полуфинал домашнего турнира в Белграде
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Белграде (Сербия). В четвертьфинальном матче он разгромил представителя Аргентины Федерико Корию.
Для победы Джоковичу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 57 минут.
Джокович выполнил три эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Кория ни разу не подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира Джокович поспорит с победителем встречи между Андреем Мартином из Словакии и сербом Душаном Лайовичем.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет € 511 000. Финал пройдёт 29 мая.
Белград-2 (м). 1/4 финала
27 мая 2021, четверг. 15:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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96
Федерико Кория
Ф. Кория
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