Рафаэль Надаль — о предстоящем «Ролан Гаррос»: никто и нигде не является непобедимым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Никто и нигде не является непобедимым. В этом году я рано проиграл в Монте-Карло и Мадриде. Я надеюсь не проиграть здесь, на „Ролан Гаррос“. Что я могу сделать, так это бороться.

Десять лет назад я не мог представить, что буду играть в 35 лет. Но если бы мне задали такой вопрос два года назад, возможно я бы ответил, что представляю. Десять лет назад у меня было так много проблем с физикой, со здоровьем, что мне было трудно представить, что моя карьера продлится так долго.

«Ролан Гаррос» особенное место для меня. Фаворит или нет, вопрос не в этом. Важно играть хорошо, и тот, кто играет лучше всех, будет иметь больше шансов выиграть турнир. Моя цель — быть тем, кто играет лучше всех. Поначалу мне казалось, что я играл лучше в Монте-Карло или Риме. На «Ролан Гаррос» сложнее чувствовать себя хорошо, корт очень большой, и ощущения разные. У меня никогда не было плохих чувств здесь, но также верно, что у меня были очень хорошие ощущения и на других турнирах на такой поверхности. Невозможно выделить какой-то из моих титулов в Париже, каждый из них имел особый резонанс в моей карьере. Мои худшие воспоминания, без сомнения, связаны с 2009 годом и проигрышем Содерлингу, но также и с 2016 годом, когда мне пришлось сдаться из-за травмы запястья", — приводит слова Надаля Times of India.