Федерер, Надаль и Джокович — в одной половине сетки «Ролан Гаррос» — 2021

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису опубликовали сетку в мужском разряде.

Отметим, российский теннисист Даниил Медведев в первом матче сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Андрей Рублёв в первом круге проведёт игру с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович находятся в одной половине сетки «Ролан Гаррос». Серб сыграет с американцем Томасом Сандгреном, Надаль — с австралийцем Алексеем Попыриным, а Федерер — с победителем квалификационного раунда.

Сетка «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» стартует 30 мая. Финал пройдёт 13 июня. Предыдущим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.