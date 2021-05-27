Сетка женского «Ролан Гаррос». Азаренко сыграет с Кузнецовой, Александрова — с В. Уильямс

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали сетку в женском разряде.



Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Японка Наоми Осака сыграет с румынской теннисисткой Патрицией Марией Тиг. Россиянка Екатерина Александрова первый матч на турнире проведёт с Винус Уильямс (США). Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Кристиной Макхейл, а Вероника Кудерметова – с Амандой Анисимовой (США). Виктория Азаренко (Беларусь) сыграет в первом круге с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Сетка «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» — 2021 в женском разряде пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующей победительницей открытого чемпионата Франции является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в 2020 году в финале соревнований обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.