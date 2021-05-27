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Джокович — о матче с Корией: я провёл, наверное, лучший матч в году

Джокович — о матче с Корией: я провёл, наверное, лучший матч в году
Никита Паглазов
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинальном матче на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия) над Федерико Корией (Аргентина) со счётом 6:1, 6:0.

«Это было отличное выступление. Наверное, один из лучших матчей, если не лучший, который я провёл в этом году. Я отлично чувствовал себя на корте с самого первого розыгрыша», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Отметим, что это победа стала для серба 952-й в туре, в результате чего он опередил Гильермо Виласа и вышел на пятое место в Открытой эре. Серба обходят Рафаэль Надаль (1022), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1243) и Джимми Коннорс (1274).

В полуфинале турнира Джокович сыграет со словаком Андреем Мартином. Соревнования в Белграде завершатся 29 мая.

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