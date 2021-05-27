На «Ролан Гаррос» открыта статуя в честь Рафаэля Надаля

Сегодня, 27 мая, 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль принял участие в церемонии, на которой была открыта скульптура в честь него.



«Момент, непохожий на любой другой для нашего величайшего чемпиона», — написал официальный аккаунт турнира в «твиттере».

Видео доступно в твиттер-аккаунте «Ролан Гаррос».

На мероприятии присутствовали сам Надаль, а также президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес. Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и «Садом Мушкетёров».



Напомним, «Ролан Гаррос» — 2021 стартует 30 мая и закончится 13 июня. Ранее появилась сетка турнира. В первом круге Надаль сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным. Действующим чемпионом является сам испанский теннисист, обыгравший в финале 2020 года Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.