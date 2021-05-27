Федерер: уход на пенсию? Нет, я хочу снова побеждать

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о желании продолжать профессиональную карьеру и вещах, помогающих оставаться на вершине.
«Уход на пенсию? Нет, я хочу снова побеждать. Я действительно верю, что снова смогу победить на «Ролан Гаррос», но сначала я должен доказать себе, что тело может поддержать меня, голова же готова к испытаниям.
Не могу поверить, что мне 39, если честно. Как будто я всю жизнь путешествовал по турнирам. Мне было очень весело, хотя у меня бывали трудные времена. Я играл со всевозможными проблемами.
В мире спорта такое случается часто: вы воплощаете свою мечту в жизнь, а потом задаетесь вопросом, сможете ли вы ещё продвинуться дальше. Вы становитесь номером пять в мире, но стремитесь стать номером один. Управлять всем этим непросто; это очень, очень сложно»
Вы должны быть спокойными и позитивно настроенными, играя в теннис, потому что на карту поставлено многое: очки, деньги, слава, победы, СМИ. Важно сохранять душевное равновесие», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, Федерер посеян под восьмым номером. В первом круге швейцарец сыграет с победителем квалификационного раунда.
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